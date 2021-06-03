«Поток неадеквата»: Милонов предложил штрафовать пьяных артистов

Фото: Пресс-служба Госдумы

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с инициативой о внедрении различной системы наказаний для артистов, выходящих на сцену пьяными. Соответствующее обращение политик составил и планирует направить министру культуры РФ Ольге Любимовой (документ есть в распоряжении «ВМ» — прим. «ВМ»).

По мнению депутата Государственной думы Виталия Милонова, в последнее время отечественная музыкальная культура переживает не лучшие времена. На российской сцене «появляются странные персонажи», которые зарабатывают популярность не своим талантом, а «скандальными сообщениями», считает политик. В качестве примера депутат привел Моргенштерна, Ольгу Бузову и Элджея, которые «балансируют на грани Уголовного кодекса и человеческой морали», демонстрируя себя в нетрезвом состоянии и пропагандируя запрещенные вещества.

— Такое положение вещей не может оставлять равнодушным — поток неадеквата, грязи и вульгарщины необходимо пресечь ради сохранения высоких стандартов русской культуры. В данной связи прошу вас рассмотреть возможность внедрения системы штрафов, наказаний и санкций для деятелей отечественной культуры, кто злоупотребляет вызывающим поведением, скандалами, нарушением норм морали и законов нашей страны. Если мы не построим плотину на пути бескультурья и пошлости, то этот мутный поток похоронит наше вековое наследие в тоннах грязи, глупости, склок и примитивности, — указано в документе для Министерства культуры РФ.

Милонов также указал, что считает допустимым введение пожизненного запрета на публичные выступления и концертную деятельность на территории России для тех исполнителей, кто «сознательно перешел «красную черту» человеческой этики».

— Минимум, необходимо учредить тестирование на употребление наркотиков и алкоголя для артистов. Одно дело, когда певец принимает 50 граммов для связок, а другое — когда лыка не вяжет от количества выпитого, — прокомментировал политик «ВМ».

Напомним, недавно на концерте в Волгограде Ольга Бузова якобы вела себя неадекватно. Об этом после в соцсетях сообщили ее поклонники. Некоторые предрекли ей будущее Даны Борисовой, которая лечилась от алкогольной и наркотической зависимости.

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