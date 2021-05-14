Милонов просит прокуратуру проверить «магические» магазины

Фото: Пресс-служба Госдумы

Депутат Госдумы Виталий Милонов направил генпрокурору РФ Игорю Краснову обращение, в котором попросил проверить несколько магазинов в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре (документ есть в распоряжении «ВМ»). По его мнению, несколько организаций, торгующих различной литературой и другими предметами «новых религиозных течений тоталитарной и экстремистской направленности», нарушают российское законодательство.

— Под видом оказания разного рода оккультно-магических услуг, в том числе астрологами, хиромантами, спиритами, и профессиональных консультаций со стороны персонала магазина и привлекаемых третьих лиц проводится вовлечение новых участников в религиозные объединения. Продажа указанных предметов религиозного назначения и религиозной литературы также сопровождается консультированием и обучением, предполагающим вербовку новых адептов религиозных учений, — указано в документе.

Также Виталий Милонов уточнил, что нередки случаи, когда хироманты, астрологи, тарологи и другие «похожие специалисты» под видом оказания оккультно-магических услуг вовлекают людей в различные новые религии.

— Учитывая изложенное, прошу вас принять меры прокурорского реагирования и поручить провести проверку деятельности вышеуказанных групп лиц и организаций, в действиях которых усматриваются признаки правонарушений, предусмотренных статьей 5.26 КоАП РФ, — заключил в своем обращении политик.

Ранее политик высказался по поводу идеи отправить Ольгу Бузову петь гимн России на чемпионате мира или Олимпийских играх. По его словам, от такого зрелища у зарубежных болельщиков «начнется расстройство желудка».

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