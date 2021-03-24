Милонов поставил свою зарплату на то, что Manizha проиграет на Евровидении

Фото: пресс-служба Госдумы

Депутат Государственной думы Виталий Милонов поспорил на депутатскую зарплату, что певица Manizha не сможет победить на конкурсе Евровидение.

— Поскольку Manizha не умеет петь и делает это отвратительно, ужасно, я оцениваю уже иные параметры у нее. Потому что как музыкант, как певица она — никто, — рассказал парламентарий.

Милонов поспорил с радиоведущей Дианой Кади. В случае попадания певицы в тройку финалистов депутат отдаст сумму в размере около 400 тысяч рублей многодетной нуждающейся семье. Ведущая же отправится работать волонтером в COVID-центр, если артистка займет одну из последних строчек, сообщает «МК».

Ранее стало известно о том, что в СК поступило обращение, призывающее проверить песню Manizha для конкурса.

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