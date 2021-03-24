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Милонов поставил свою зарплату на то, что Manizha проиграет на Евровидении
Фото: пресс-служба Госдумы

Милонов поставил свою зарплату на то, что Manizha проиграет на Евровидении

Иван Юминов

Общество

Депутат Государственной думы Виталий Милонов поспорил на депутатскую зарплату, что певица Manizha не сможет победить на конкурсе Евровидение.

— Поскольку Manizha не умеет петь и делает это отвратительно, ужасно, я оцениваю уже иные параметры у нее. Потому что как музыкант, как певица она — никто, — рассказал парламентарий.

Милонов поспорил с радиоведущей Дианой Кади. В случае попадания певицы в тройку финалистов депутат отдаст сумму в размере около 400 тысяч рублей многодетной нуждающейся семье. Ведущая же отправится работать волонтером в COVID-центр, если артистка займет одну из последних строчек, сообщает «МК».

Ранее стало известно о том, что в СК поступило обращение, призывающее проверить песню Manizha для конкурса.

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Виталий МилоновЕвровидениеМанижа
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