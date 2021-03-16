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 «Я искренне не понимала, что сделала плохого»: Manizha пожаловалась на травлю в интернете
Фото: instagram/manizha

 «Я искренне не понимала, что сделала плохого»: Manizha пожаловалась на травлю в интернете

Илья Ашуров

Звезды

Певица Манижа Сангин, выступающая под псевдонимом Manizha, рассказала о травле, которой подверглась после победы в отборе на Евровидение. Об этом она рассказала в программе «Док-Ток» на Первом канале.

Manizha пояснила, что сталкивалась с хейтом в интернете и раньше, но не в таком масштабе, как после отбора на песенный конкурс. На исполнительницу обрушилась волна негатива после того, как было объявлено, что представлять Россию на международном конкурсе Евровидение будет именно она.

— Когда я прочитала первую волну хейтерских комментариев, я искренне не понимала, что я сделала людям плохого, — приводит слова певицы Lenta.ru.

Также Manizha отметила, что травля ­— обычное явление в жизни популярных артистов. Однако она все же обратилась к пользователям социальных сетей с просьбой быть гуманнее и «оставаться людьми».

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