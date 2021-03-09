«Это большая возможность»: Филипп Киркоров поддержал певицу Manizha

Фото: instagram/fkirkorov

Певец Филипп Киркоров поддержал выдвижение певицы Manizha от России на конкурс Евровидение, который пройдет в Роттердаме. Он отметил, что Евровидение призвано объединять людей по всей Европе, но из-за ограничений, вызванных эпидемией коронавируса, в 2020 году конкурса не было.

Певец подчеркнул, что генеральный директор Первого канала Константин Эрнст вместе с музыкальным продюсером Юрием Аксютой создали «фантастическую возможность», собрав в Москве музыкантов из разных стран для отбора на Евровидение.

— От всей делегации Молдовы желаем удачи очень талантливой певице! Манижа, это «большая возможность» для тебя! До встречи в Роттердаме! — написал артист на своей странице в Instagram.

Ранее стало известно, что Manizha представит Россию на конкурсе Евровидение в 2021 году. Она поедет на него с песней под названием «Russian woman».

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