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«Поедет то, что никому в России не надо»: Лоза — о выборе Manizha от России на Евровидение
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

«Поедет то, что никому в России не надо»: Лоза — о выборе Manizha от России на Евровидение

Иван Юминов

Звезды

Певец и композитор Юрий Лоза подверг критике тот факт, что певица Manizha будет представлять Россию на песенном конкурсе «Евровидения-2021». В частности, Лоза возмутился, что за последние десять лет все артисты от РФ на этом состязании представляли не свою страну, а самих себя.

Песни этих артистов, по мнению Лозы, в отличие от его «Плота», так и не стали народными хитами в России.

«Поедет то, что никому в России не надо»: Лоза — о выборе Manizha от России на Евровидение Фото: instagram.com/manizha

— В очередной раз поедет от России то, что никому здесь в России не надо, — передает его слова «РЕН ТВ».

Ранее стало известно, что Manizha представит Россию на конкурсе Евровидение в 2021 году. Она поедет на него с песней под названием «Russian woman».

При этом группа Little Big, которая прошла конкурсный отбор годом ранее, отказалась от участия в Евровидении. Лидер группы Илья Прусикин объяснил, что коллективу не хочется сравнений их новой песни с прошлогодним хитом «Uno».

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Юрий ЛозаЕвровидение
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