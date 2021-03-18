СК РФ получил обращение с просьбой проверить песню Манижи для Евровидения

Фото: instagram/manizha

Следственный комитет РФ получил обращение от общественников с просьбой проверить текст песни певицы Манижи, которую выбрали для выступления на конкурсе Евровидение в этом году. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко в четверг, 18 марта.

— Обращение будет рассмотрено в установленном законом порядке, — цитирует Петренко РИА Новости.

Ранее стало известно, что российско-таджикская артистка Манижа была выбрана для участия в европейском песенном конкурсе от России. 29-летняя певица исполнит композицию «Russian Woman» на русском языке.

Читайте также: «Это большая возможность»: Филипп Киркоров поддержал певицу Manizha