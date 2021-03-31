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«Расстройство желудка»: Милонов оценил идею отправить Бузову петь гимн России на ОИ
Фото: Пресс-служба Госдумы

«Расстройство желудка»: Милонов оценил идею отправить Бузову петь гимн России на ОИ

Кирилл Николаев

Общество

Депутат Госдумы Виталий Милонов отреагировал на предложение отправить телеведущую Ольгу Бузову исполнять гимн России на чемпионате мира или на Олимпийских играх. Он признался, что был шокирован подобным заявлением.

Милонов отметил, что сомневается в наличии вокальных данных у Бузовой. Он допустил возможность выступления телеведущей на спортивных соревнованиях в случае если Россия захочет навредить ушам зарубежных болельщиков.

— С другой стороны, если к нам будут так относиться, как сейчас, то нужно только Бузову и посылать. Чтобы им стало тошно и началось расстройство желудка, — заявил Милонов в интервью изданию «Спорт-экспресс».

Ранее Милонов поставил свою зарплату на то, что певица Манижа проиграет на Евровидении.

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Гимн МосквыОльга БузоваМилонов
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