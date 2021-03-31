«Она хлебнула с мужиками»: Ленина защитила Бузову после обвинений в алкоголизме

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Телеведущая Елена Ленина в разговоре с блогером Рустамом Солнцевым встала на сторону певицы Ольги Бузовой. Солнцев заявил, что у артистки большие проблемы с алкоголем, на что Ленина попыталась ее оправдать.

— Я с тобой поспорю. В защиту Оли Бузовой я скажу, что бедная девочка, наивная и романтичная. Она хлебнула с мужиками столько, что любая бы спилась. Она очень добрая. Мы ее любим, — заявила Ленина.

Солнцев заявил, что Бузовой «давно нужна помощь», об этом говорят многочисленные сторис, где она лежит под капельницами. При этом он добавил, что готов помогать животным в приюте, но спасать артистов с зависимостями не хочет.

Блогер заявил, что телеведущая Дана Борисова имеет право озвучивать имена знаменитостей, которые имеют зависимости, «потому что она сама через это прошла».

Видео опубликовано на YouTube.

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