Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«Она хлебнула с мужиками»: Ленина защитила Бузову после обвинений в алкоголизме
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

«Она хлебнула с мужиками»: Ленина защитила Бузову после обвинений в алкоголизме

Виктория Федотова

Звезды

Телеведущая Елена Ленина в разговоре с блогером Рустамом Солнцевым встала на сторону певицы Ольги Бузовой. Солнцев заявил, что у артистки большие проблемы с алкоголем, на что Ленина попыталась ее оправдать.

— Я с тобой поспорю. В защиту Оли Бузовой я скажу, что бедная девочка, наивная и романтичная. Она хлебнула с мужиками столько, что любая бы спилась. Она очень добрая. Мы ее любим, — заявила Ленина.

Солнцев заявил, что Бузовой «давно нужна помощь», об этом говорят многочисленные сторис, где она лежит под капельницами. При этом он добавил, что готов помогать животным в приюте, но спасать артистов с зависимостями не хочет.

Блогер заявил, что телеведущая Дана Борисова имеет право озвучивать имена знаменитостей, которые имеют зависимости, «потому что она сама через это прошла».

Видео опубликовано на YouTube.

Читайте также: «Друзья не могут ей помочь»: Рустам Солнцев рассказал о пагубных привычках Ольги Бузовой

звездыалкоголизмОльга Бузова
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Мытищинский стрелок передает большой привет из 90-х

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Киев нужно выпороть, но выпороть с умом

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Как Европа заборет вирус, поменяв «Астру» на «Зенеку»

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Покойся с миром, «Мир»

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Поэт Тарас Шевченко: между Россией и Украиной

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что почитать подростку: рекомендации РПЦ

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Москва музыкальная: угадай «Мелодию» с двух кружек

Все мнения
Вопрос дня
Какое название новой станции Большой кольцевой линии (БКЛ) вам нравится больше?
О проекте
Читайте нас в