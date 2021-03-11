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«Друзья не могут ей помочь»: Рустам Солнцев рассказал о пагубных привычках Ольги Бузовой
Фото: Youtube / Super

«Друзья не могут ей помочь»: Рустам Солнцев рассказал о пагубных привычках Ольги Бузовой

Виктория Федотова

Звезды

Бывший участник шоу «Дом-2» Рустам Солнцев рассказал о пагубных привычках певицы Ольги Бузовой.

— Я думаю, что она попивает, мягко сказано. Там расход топлива как у крузака – 20 литров на 100 километров, а ты сама этого не видишь? Я с этим человеком три года прожил, она была моей ведущей, в которую я вглядывался. Я же вижу это измененное сознание, оно же есть, — отметил Солнцев.

По его словам, Бузовой нужно быть «аккуратнее с весельем», но когда пять лет назад тоже самое заявляла Дана Борисова, Солнцев не принял слова телеведущей всерьез.

— Мне казалось, что она точно ошиблась, а теперь я вижу это, я понимаю, что ей никто не может помочь, — отметил собеседник Алены Жигаловой в шоу «Алена, блин!».

Он добавил, что люди, которые приходят к Бузовой на праздники – ей не друзья и не могут ей помочь, и Даве она не нужна.

— Он как пацан, который идет к какому-то своему успеху. Другой вопрос, что его успех обнуляется тем, что он пустоват как персона, наполнение драматическое отсутствует. Уж больно он вертляв в своих танцах, я вижу это пустое лицо и потухшие глаза, — считает шоумен.

Видео опубликовано на YouTube.

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