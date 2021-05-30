Поклонников возмутило «неадекватное» поведение Бузовой на концерте в Волгограде

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Во время концерта в Волгограде Ольга Бузова нецензурно выражалась и вела себя неадекватно. Поклонники засняли на видео странное поведение звезды.

Бузова стала участницей фестиваля ParkSeason Fest, который проходил в Волгограде. Поклонники пожаловались, что певица вышла на сцену на час позже указанного времени, после чего стала странно себя вести. Артистка исполнила три песни, а затем ушла со сцены и стала неразборчиво говорить в микрофон.

На опубликованных в интернете роликах видно, что во время общения со зрителями Бузова заявила, что «ей 35 лет и она дура».

Певица также назвала себя свободной и раскритиковала якобы неправильную реакцию мужской аудитории на концерте. Уточняется, что некоторых фанатов также возмутил откровенный наряд, в котором выступала Бузова на фестивале, пишет «Блокнот Волгоград».

Ранее Бузову раскритиковали за откровенные фото на фоне храма.

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