Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«Оля, сколько можно?»: Бузову раскритиковали за легкомысленное фото на фоне храма
Фото: instagram/buzova86

«Оля, сколько можно?»: Бузову раскритиковали за легкомысленное фото на фоне храма

Татьяна Плотникова

Звезды

Телеведущая и певица Ольга Бузова стала объектом критики из-за фотографии на фоне Александро-Невского собора.

Недовольство интернет-пользователей вызвало то, что на снимке в Instagram звезда, одетая в черное боди с высокими вырезами на бедрах, позирует на балконе на фоне храма.

«Оля, сколько можно?»: Бузову раскритиковали за легкомысленное фото на фоне храмаФото: instagram/buzova86

В комментариях к публикации прозвучали вопросы «Для чего делать такую фотографию на фоне святого места?», «Это же не пляж… Оля, сколько можно?». Кроме того, Бузову упрекнули в лицемерии: «Верующая наша! Какой позор!».

Ранее Бузову уже критиковали за легкомысленные фотографии на пороге храма в одном из крымских женских монастырей. Подписчики артистки сочли неуместными для таких снимков брюки спортивного кроя с прорехами на коленях и короткую кофту, не прикрывающую пупок.

Читайте также: «Дело совести»: в РПЦ оценили наряд Бузовой с голым пупком в храме

храмфотографииОльга Бузова
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Чем отличаются нормальные страны от ненормальных

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

За козла придется ответить

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Поймать мужика можно, да удержать сложно

Вера Москвина
Вера Москвина

Главное — наладить связь с жильцами

Владимир Волков
Владимир Волков

Спасение утопающих — дело рук профессионалов

Рафик Загрутдинов
Рафик Загрутдинов

Строительные работы ведутся без остановки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что такое божий дар

Все мнения
О проекте