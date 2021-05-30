«Оля, сколько можно?»: Бузову раскритиковали за легкомысленное фото на фоне храма

Фото: instagram/buzova86

Телеведущая и певица Ольга Бузова стала объектом критики из-за фотографии на фоне Александро-Невского собора.

Недовольство интернет-пользователей вызвало то, что на снимке в Instagram звезда, одетая в черное боди с высокими вырезами на бедрах, позирует на балконе на фоне храма.

Фото: instagram/buzova86

В комментариях к публикации прозвучали вопросы «Для чего делать такую фотографию на фоне святого места?», «Это же не пляж… Оля, сколько можно?». Кроме того, Бузову упрекнули в лицемерии: «Верующая наша! Какой позор!».

Ранее Бузову уже критиковали за легкомысленные фотографии на пороге храма в одном из крымских женских монастырей. Подписчики артистки сочли неуместными для таких снимков брюки спортивного кроя с прорехами на коленях и короткую кофту, не прикрывающую пупок.

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