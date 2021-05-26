«Дело совести»: в РПЦ оценили наряд Бузовой с голым пупком в храме

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Посещение Свято-Троицкого женского монастыря в Симферополе с непокрытой головой, в штанах, да еще и с оголенным пупком певицей Ольгой Бузовой вызывает некоторое смущение. В храм необходимо все же одеваться согласно общепринятым нормам, заявил в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» настоятель храма Всемилостивого Спаса в Митине, отец Григорий Геронимус.

— Есть традиционная форма одежды для храма. И, безусловно, она подразумевает некоторую скромность. Одежда — это важно. В одной форме одежды мы ходим на пляж, в другой мы ходим в магазин, в третьей — на праздники. Конечно, когда человек приходит в церковь, одевшись не по правилам, это можно сравнить с такой ситуацией, когда он пришел в театр, как на пляж. Это не преступление, но нарушает некоторые общепринятые нормы и вызывает смущение. Лучше все-таки приходить с покрытыми головой и руками и не с оголенным торсом. Соответственно, женщинам желательны юбки, а не брюки, — высказал свое мнение представитель РПЦ.

В то же время отец Григорий Геронимус считает важным не осуждать тех людей, которые по какому-то незнанию, недостаточному церковному образованию или по другим причинам оделись для похода в храм не так, как это положено.

— Каждый должен заботиться о себе и о том, в каком виде он приходит в храм, а как приходят остальные — это дело их совести, — отметил священнослужитель.

Впрочем, нормы поведения в молельных домах меняются вместе со временем, отметил в беседе с «ВМ» религиовед и бывший священник Русской православной церкви Денис Батарчук.

— Начнем с того, что и Ветхом, и в Новом заветах прописаны правила внешнего вида, в частности для женщин, в домах молитвы, синагогах и прочих местах. Действительно, голова должна быть покрыта по восточной традиции, и православная церковь как ее наследница (сначала израильской, а потом и греческой) старалась ей следовать. Да и на Руси с непокрытыми головами ходили только юные девушки, — напомнил эксперт.

Однако сейчас, несмотря на устоявшиеся традиции и предписания, в большинстве случаев в храмах не так ревностно относятся к тому, чтобы все покрывали головы. Открытый наряд уже не является серьезным или основополагающим нарушением, уточнил собеседник «ВМ». Самое главное — прийти в храм с добрыми намерениями.

Пост о посещении храма в Крыму Ольга Бузова на днях выложила на своей страницы в Instagram.

Подписчики певицы в соцсетях во мнениях по поводу внешнего вида девушки разделились. Значительная часть из них считает, что с голым пузом, непокрытой головой и в брюках ходить в церковь все же неприемлемо и называет поведение артистки «богохульством».

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