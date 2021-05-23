«Выглядишь жалко»: фанаты раскритиковали Бузову за откровенное фото
Певица и телеведущая Ольга Бузова явно гордится своей стройной фигурой. На своей странице в соцсети в Instagram она в очередной раз продемонстрировала подписчикам свою форму. Артистка выложила фото из душа в одном боди.
— О чем думаешь сейчас? — подписала снимок Бузова.
Откровенное селфи певицы вызвало много критики со стороны ее фанатов. Они отметили, что знаменитость ведет себя неадекватно, постоянно оголяясь.
«Возьми себя в руки, не перегибай. Выглядишь жалко»; «Ты когда уже успокоишься?»; «Очередное нелепое показывание пятой точки», — написали пользователи.
Ранее Соседов объяснил, почему Бузову пригласили в белорусское шоу талантов.
Читайте также: «Осталась в ваших сердцах»: Бузова вспомнила свой первый день на телевидении