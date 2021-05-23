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«Выглядишь жалко»: фанаты раскритиковали Бузову за откровенное фото
Фото: instagram/buzova86

«Выглядишь жалко»: фанаты раскритиковали Бузову за откровенное фото

Юлия Курганова

Звезды

Певица и телеведущая Ольга Бузова явно гордится своей стройной фигурой. На своей странице в соцсети в Instagram она в очередной раз продемонстрировала подписчикам свою форму. Артистка выложила фото из душа в одном боди.

— О чем думаешь сейчас? — подписала снимок Бузова.

«Выглядишь жалко»: фанаты раскритиковали Бузову за откровенное фотоФото: instagram.com/buzova86/

Откровенное селфи певицы вызвало много критики со стороны ее фанатов. Они отметили, что знаменитость ведет себя неадекватно, постоянно оголяясь.

«Возьми себя в руки, не перегибай. Выглядишь жалко»; «Ты когда уже успокоишься?»; «Очередное нелепое показывание пятой точки», — написали пользователи.

Ранее Соседов объяснил, почему Бузову пригласили в белорусское шоу талантов.

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