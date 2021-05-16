«Осталась в ваших сердцах»: Бузова вспомнила свой первый день на телевидении

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова ровно 17 лет назад стала участницей шоу «Дом-2». Об этом звезда рассказала в своем Instagram.

— 15 мая я пришла на шоу «Дом-2» и, сидя на лобном месте, хотела остаться в шоу, а осталась в ваших сердцах и поселилась там. Спасибо за любовь и поддержку все эти 17 лет. Вы моя сила, — обратилась Бузова к своим поклонникам.

Теледива добавила, что в начале своей карьеры она была наивной девочкой, которая мечтала встретить принца на белом коне. По ее словам, это осталось неизменным.

Ранее Бузова ответила на критику в свой адрес.

Читайте также: «Наркоза безопасного не бывает»: Бузова ответила хейтерам после госпитализации