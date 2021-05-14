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«Врагам назло»: Бузова ответила на критику в свой адрес
Фото: instagram/buzova86

«Врагам назло»: Бузова ответила на критику в свой адрес

Евгения Владимирова

Звезды

Телеведущая Ольга Бузова опубликовала на своей страничке в Instagram новое фото. Девушка ответила хейтерам и рассказала, что собирается дать концерт в Екатеринбурге.

— А врагам назло отвечу: не надо меня недооценивать только потому, что иногда я молчу. Поверьте, я знаю больше, чем говорю, думаю больше, чем высказываю, и замечаю больше, чем вы знаете, — заявила девушка на своей страничке в Instagram.

Поклонники поспешили поддержать телеведущую.

«Оля молодец»; «Олюшка, только вперед. Молодая, красивая, у тебя все получится»; «Красавица!» — написали они.

Напомним, что 5 мая Ольгу Бузову экстренно госпитализировали. Звезда никак не прокомментировала причину операции. Позднее она вышла на связь из палаты и рассказала, что тяжело отходит от наркоза. Хейтеры усомнились в болезни Бузовой.

Читайте также: «Наркоза безопасного не бывает»: Бузова ответила хейтерам после госпитализации

звездыболезни звездОльга Бузова
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