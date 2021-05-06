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«Не могу прийти в себя»: Бузова впервые вышла на связь после операции
Фото: instagram/buzova86

«Не могу прийти в себя»: Бузова впервые вышла на связь после операции

Иван Юминов

Звезды

Певица и телеведущая Ольга Бузова опубликовала видео в Stories своего Instagram. В нем она впервые прокомментировала свою госпитализацию и операцию.

— Я не выходила на связь, так как очень долго отходила вчера от наркоза. Думала, приду в себя и все расскажу, но не могу до сих пор прийти в себя, — рассказала певица.

Бузова отметила, что у нее «очень поднялась температура», но она находится под контролем врачей. Тем не менее у нее «все нормально», подытожила телеведущая.

Ранее сообщалось о том, что близкие Бузовой не раскрывают причину ее госпитализации.

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больницаоперацияОльга Бузова
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