«Слава Богу, что живой»: Тодоренко опубликовала фото с Топаловым в больнице

Фото: instagram.com/reginatodorenko

Телеведущая Регина Тодоренко опубликовала новый снимок на своей странице в Instagram. На нем запечатлен ее муж, певец Влад Топалов, на больничной койке.

— Слава Богу, что живой. Я люблю тебя! В горе и в радости, в болезни и в здравии. Я с тобой! — подписала публикацию телеведущая.

Подписчики были весьма удивлены такими новостями.

«Что случилось?»; «Скорейшего выздоровления!»; «Пожелаем Владу скорейшего выздоровления», — написали фолловеры.

Ранее сообщалось о том, что сама Тодоренко попала в больницу.

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