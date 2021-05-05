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Регина Тодоренко попала в больницу
Фото: instagram/reginatodorenko

Регина Тодоренко попала в больницу

Анастасия Прохорова

Звезды

Российская телеведущая Регина Тодоренко попала в больницу. Об этом она рассказала в разделе сторис в своем Instagram-аккаунте.

Она выложила видео, где видно, что идет по больнице. У нее на лице надета маска, а в руках — термос и книга.

— Не поверите, где я сегодня сплю. В больнице, — подписала видео телеведущая.

Уже на следующий день, в среду, 5 мая, она опубликовала в сторис фотографию, на которой лежит в больничной палате, оптимистично подписав: «все будет хорошо».

Причину своей госпитализации Тодоренко пока не сообщила.

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больницаРегина Тодоренко«Инстаграм»
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