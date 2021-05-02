«Великая»: Регина Тодоренко предстала перед поклонниками в образе императрицы

Фото: instagram/reginatodorenko

Телеведущая Регина Тодоренко опубликовала новое фото на своей странице в Instagram. На нем она предстала перед поклонниками в образе императрицы.

— Никто не догадается, что под маской императрицы скрываюсь я! — написала Тодоренко.

Фолловеры в полной мере оценили необычный вид телеведущей.

«Классный образ»; «Красавица»; «Регина — вы очень яркая, живая, эмоциональная», «Региния Великая Первая»; «Наша императрица», — написали подписчики.

Ранее Тодоренко пожаловалась на потерю страсти в браке с Владом Топаловым.

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