«Великая»: Регина Тодоренко предстала перед поклонниками в образе императрицы
Телеведущая Регина Тодоренко опубликовала новое фото на своей странице в Instagram. На нем она предстала перед поклонниками в образе императрицы.
— Никто не догадается, что под маской императрицы скрываюсь я! — написала Тодоренко.
Фолловеры в полной мере оценили необычный вид телеведущей.
«Классный образ»; «Красавица»; «Регина — вы очень яркая, живая, эмоциональная», «Региния Великая Первая»; «Наша императрица», — написали подписчики.
Ранее Тодоренко пожаловалась на потерю страсти в браке с Владом Топаловым.
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