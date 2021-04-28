«Я — плохая мать»: Регина Тодоренко поделилась переживаниями из-за болезни сына

Фото: instagram/reginatodorenko

Телеведущая Регина Тодоренко опубликовала на страничке в Instagram пост, в котором поделилась с подписчиками своими переживаниями.

Тодоренко вместе с супругом Владом Топаловым воспитывает сына Мишу. Недавно мальчик заболел, а звездная мама в этот момент оказалась вдали от дома.

— Гипертрофированное чувство вины снова одолевает, а внутренний голос орет: «Это ты не уследила! Надо больше времени проводить с ребенком», — написала телеведущая.

Тодоренко призналась, что хотела бы сейчас быть рядом с малышом и ей трудно искренне улыбаться в кадре, когда дома не все в порядке. К счастью, на помощь телеведущей всегда приходит ее муж. Он успокоил Регину и подлечил сына.

— Ты — лучшая мать на свете! Прекращай, все хорошо, — написал под постом супруги Влад Топалов.

Подписчики телеведущей его поддержали: «Не вините себя! Все будет хорошо!»; «Вы очень хорошая и мудрая мама»; «Вы прекрасные родители, очень люблю вашу семью».

Ранее Регина Тодоренко рассказала подписчикам о своем возвращении в шоу «Орел и Решка».

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