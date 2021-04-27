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«Мечты сбываются»: Топалов поделился трогательным фото с сыном
Фото: instagram.com/vladtopalovofficial

«Мечты сбываются»: Топалов поделился трогательным фото с сыном

Полина Долганова

Звезды

Певец Влад Топалов поделился трогательным фото с сыном Михаилом. Снимок артист опубликовал на своей странице в Instagram.

— Мечты сбываются. Папа — работает. Сын рядом — рисует. Мечтал об этом с детства, — подписал публикацию Топалов.

Очарованные поклонники оставили под фото множество положительных комментариев: «Я очень рада за Вас», «Обожаю, вашего с Региной сыночка!», «Это так здорово, вы такие классные, ребята! Прекрасные моменты запоминаются на всю жизнь».

Также свой комментарий оставила супруга певца телеведущая Регина Тодоренко, — Мои любовиииииии, — подписала она снимок.

Напомним, Влад Топалов женился на Регине Тодоренко в октябре 2018 года. В этом же году у пары родился сын Михаил, которого они часто называют Майклом.

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Регина ТодоренкоВлад Топаловсын
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