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Тодоренко рассказала о потере страсти к мужу
Фото: instagram.com/vladtopalovofficial

Тодоренко рассказала о потере страсти к мужу

Полина Долганова

Звезды

Телеведущая Регина Тодоренко рассказала о потере страсти в их паре с Владом Топаловым после рождения сына Михаила.

По словам девушки, с появлением детей романтическая составляющая отношений, которая крайне важна, уходит на второй план. Пары начинают уделять больше времени бытовым делам: погружаться в рутину, заказывать еду, думать о подгузниках.

— А потом вспоминаешь про мужа. А, муж? Да, у меня где-то был муж. Прости, как тебя зовут, — пошутила ведущая в эфире программы «Север шоу».

Напомним, Регина Тодоренко вышла замуж за солиста группы Smash!! Влада Топалова в июле 2018 года. В том же году у пары родился сын.

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Регина ТодоренкоВлад Топаловсупруги
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