«Богиня»: Ани Лорак устроила вечерний променад на отдыхе в «золотом» платье

Фото: instagram.com/anilorak

Певица Ани Лорак отдыхает на Мальдивах. Она часто делится с поклонниками красивыми фото с островов. На новом снимке артистка позировала на пляже в силуэтном платье миди золотого цвета.

Шелковый наряд подчеркнул талию звезды и стройные ноги. Образ дополнили черные шлепки. Она устроила вечерний променад на пляже.

— Наша замечательная поездка подошла к концу. На берегу Индийского океана родилась прекрасная романтическая история, которую совсем скоро вы сможете увидеть в моей новой видеоработе, — написала певица в Instagram.

Поклонники были восхищены точеной фигурой Лорак и засыпали ее комплиментами.

«Как красиво сочетается золотое шелковое платье в вашей загорелой кожей, Каролина»; «Вы невероятная красотка, как всегда!»; «Просто богиня»; «Фигура роскошная, особенно талия», — оставили комментарии подписчики.

Ранее Ани Лорак впервые рассказала подробности развода с бывшим мужем. Пара рассталась в 2019 году после того, как в Сети появилось видео с супругом артистки, обнимающим неизвестную девушку в ночном клубе.

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