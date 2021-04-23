Ани Лорак впервые рассказала подробности развода с бывшим мужем

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Певица Ани Лорак впервые решила публично поделиться подробностями развода с бывшим супругом, турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Они расстались в 2019 году после того, как в Сети появилось видео с мужем артистки, обнимающим неизвестную девушку в ночном клубе. Знаменитость не смогла простить измену и подала на развод.

— Когда я переехала в Москву, Мурат остался в Киеве, так как у него был там бизнес. Но почти сразу в прессе появились статьи о его изменах. Я позвонила мужу, чтобы узнать, что происходит, а он сказал, что на видео, попавшем в Сеть, не он, а другой мужчина. Мурат пытался сохранить наш брак, просил прощения. Но если я что-то решила, то назад уже дороги нет, — рассказала Лорак в программе «Судьба человека» на канале «Россия 1».

Также она отметила, что ей пришлось отдать какую-то часть имущества экс-мужу, чтобы не судиться с ним. У Налчаджиоглу до брака с певицей не было своих накоплений, он работал менеджером отеля в Турции, а Лорак уже была звездой. Во время отношений певица купила супругу несколько ресторанов в Киеве, которые остались у него и после развода.

Артистка призналась, что еще любила мужа, когда расставалась с ним, ей было очень больно, в это время ее поддержали мама и братья.

Известно, что Лорак и Налчаджиоглу смогли сохранить дружеские отношения ради общей дочери Софии. Они продолжают общаться и вместе воспитывать девочку.

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