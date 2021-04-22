«Зарабатывал деньги на мне»: Лорак рассказала о романе с женатым продюсером

Фото: instagram.com/anilorak

Певица Ани Лорак раскрыла подробности романа со своим первым продюсером Юрием Фалесой. Он услышал артистку на сцене, когда ей было всего 15 лет, и предложил сделать из нее звезду. Они подписали контакт на десять лет, и вскоре их отношения переросли в роман.

— Тогда я была готова подписывать любые контракты, мне было нечего терять. За моими плечами было только детство в интернате и бедность. В лице Юрия Фалесы я увидела человека, который протянул мне руку. Он верил в меня, во всем поддерживал и восхищался моими талантами, — рассказала Лорак.

Она отметила, что им с продюсером многое удалось вместе. Певица выигрывала музыкальные конкурсы, записывала альбомы и получила звание заслуженной артистки Украины. Лорак призналась, что сначала они с Фалесой стали друзьями, но постепенно их отношения переросли в романтические. Продюсер был тогда женат, но в его семье уже были проблемы, и фактически он не жил с супругой.

Артистка рассказала, что чувствовала себя счастливой с Фалесой какое-то время, но потом поняла, что он отобрал у нее свободу. Продюсер не разрешал ей ни с кем общаться, она все время была только с ним и на сцене.

— Юрий хотел только, чтобы я работала и достигала высот. Я поняла, что он любил меня не как человека, а как артистку. Он просто зарабатывал деньги на мне, я была для него объектом для обогащения, — заявила Лорак в программе «Судьба человека» на канале «Россия 1».

Звезда вспомнила, что однажды продюсер заставил ее выйти на сцену больной, хотя она отказывалась и просила отменить выступление. Позже она поняла, что невозможно так поступать с человеком, которого по-настоящему любишь.

Фалеса и Лорак расстались в 2004 году после восьми лет отношений. В 2009 году певица вышла замуж за турецкого предпринимателя Мурата Налчаджиоглу и родила дочь Софию. Но в 2019 году супруги развелись из-за неверности мужа.

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