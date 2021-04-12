Ани Лорак заметили в объятиях бывшего мужа на празднике у Киркорова

Фото: instagram.com/anilorak

Певица Ани Лорак и ее бывший муж, турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу, были замечены на празднике у Филиппа Киркорова, который позвал знаменитостей на день рождения своей дочери Аллы-Виктории.

Видеозапись с праздника опубликовал Telegram-канал Super.ru. На кадрах пара танцует под песню «Я люблю тебя до слез», которую Киркоров спел в домашнем караоке.

Видео: Telegram / Super.ru

Известно, что Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу официально расторгли брак 31 января 2019 года. До этого пара проживала раздельно около двух лет. Причиной развода, по данным СМИ, стали измены бизнесмена. У пары есть дочь София, которая родилась в июне 2011 года.

Читайте также: «Я влюблена»: Ани Лорак рассказала о кольце на безымянном пальце