«Я влюблена»: Ани Лорак рассказала о кольце на безымянном пальце

Фото: Из личного архива Ани Лорак

Певица Ани Лорак на банкете по случаю вручения премии «Прорыв года» решила признаться, что влюблена. Также она официально прокомментировала слухи о своем новом романе.

— Я влюблена. И бабочки в животе у меня тоже присутствуют! — рассказала журналистам звезда.

Однако от ответа на вопрос о кольце на безымянном пальце, которое напоминает помолвочное, певица решила уйти. По ее словам, это обычное украшение и ничего более.

Кроме того, Лорак поделилась с поклонниками секретом хорошей фигуры. Оказалось, что она занимается спортом и не прикасается к еде после шести часов вечера, пишет Sobesednik.ru.

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