«Такие милые»: Ани Лорак запечатлелась с подросшей дочкой

Ани Лорак одна воспитывает дочь Софию / Фото: instagram.com/anilorak

Певица Ани Лорак на своей странице в социальной сети Instagram разместила фото с девятилетней дочкой Софией. Мама заключила в крепкие объятия свою единственную наследницу и позировала с ней в кресле.

— Всегда мечтала иметь лучшую подружку, которая будет во всем меня поддерживать! Сладкие минуты счастья, — подписала снимки звезда.

Поклонники умилились семейным фото и написали много теплых слов.

«Такие уютные и красивые»; «Такие милые»; «Какие милые фотографии»; «Мама с дочкой и есть лучшие подруги», — оставили комментарии пользователи.

Напомним, что дочь София появилась у Лорак в браке с турецким предпринимателем Муратом Налчаджиоглу. Супруги были вместе почти 10 лет, но развелись в 2019 году. Причиной разрыва стала измена, которую артистка не смогла простить супругу.

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