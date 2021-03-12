«Такие милые»: Ани Лорак запечатлелась с подросшей дочкой
Певица Ани Лорак на своей странице в социальной сети Instagram разместила фото с девятилетней дочкой Софией. Мама заключила в крепкие объятия свою единственную наследницу и позировала с ней в кресле.
— Всегда мечтала иметь лучшую подружку, которая будет во всем меня поддерживать! Сладкие минуты счастья, — подписала снимки звезда.
Поклонники умилились семейным фото и написали много теплых слов.
«Такие уютные и красивые»; «Такие милые»; «Какие милые фотографии»; «Мама с дочкой и есть лучшие подруги», — оставили комментарии пользователи.
Напомним, что дочь София появилась у Лорак в браке с турецким предпринимателем Муратом Налчаджиоглу. Супруги были вместе почти 10 лет, но развелись в 2019 году. Причиной разрыва стала измена, которую артистка не смогла простить супругу.
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