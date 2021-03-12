Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«Такие милые»: Ани Лорак запечатлелась с подросшей дочкой
Ани Лорак одна воспитывает дочь Софию / Фото: instagram.com/anilorak

«Такие милые»: Ани Лорак запечатлелась с подросшей дочкой

Юлия Курганова

Звезды

Певица Ани Лорак на своей странице в социальной сети Instagram разместила фото с девятилетней дочкой Софией. Мама заключила в крепкие объятия свою единственную наследницу и позировала с ней в кресле.

— Всегда мечтала иметь лучшую подружку, которая будет во всем меня поддерживать! Сладкие минуты счастья, — подписала снимки звезда.

Поклонники умилились семейным фото и написали много теплых слов.

«Такие уютные и красивые»; «Такие милые»; «Какие милые фотографии»; «Мама с дочкой и есть лучшие подруги», — оставили комментарии пользователи.

Напомним, что дочь София появилась у Лорак в браке с турецким предпринимателем Муратом Налчаджиоглу. Супруги были вместе почти 10 лет, но развелись в 2019 году. Причиной разрыва стала измена, которую артистка не смогла простить супругу.

Читайте также: «Надеюсь, это парик»: поклонники раскритиковали новый образ Ани Лорак

дочьАни Лоракфото
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Все достало Алану Мамаеву

Леонид Холод
Леонид Холод

Почему так вредно поддаваться панике

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Как не стать обманутым дольщиком

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Во всем опять виноваты русские

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Гарри — добрый мальчик, просто попалась ему стерва

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Еще раз про нелюбовь: о чем пишет «Большая книга»

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Готов ли ты к труду и обороне

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте