Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«Надеюсь, это парик»: поклонники раскритиковали новый образ Ани Лорак
Фото: instagram.com/anilorak

«Надеюсь, это парик»: поклонники раскритиковали новый образ Ани Лорак

Анастасия Чанцева

Звезды

Певица Ани Лорак выложила на своей странице в Instagram фото в новом образе после премьеры нового клипа на песню «Наполовину». Многие поклонники не оценили кардинальную смену имиджа звезды.

На снимке Лорак предстала с необычно короткими волосами, что удивило многих поклонников ведь обычно звезда ходить с роскошными длинными волосами.

«Я надеюсь, это парик, а не реальная стрижка»; «Стрижка под горшок»;«Не нравится прическа. Каролина, Вам совсем не подходит»; «Очень нравится все, кроме прически» — прокомментировали поклонники.

Читайте также: Певица Ани Лорак поделилась с поклонниками секретами хорошей фигуры

звездыИнстаграмАни Лорак
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Только феминизм! И никакого равноправия...

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Стрельба из лука для легкого поражения транквилизаторами

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Людк, а Людк, гляди-ка, у нас еще не все так плохо

Рафик Загрутдинов
Рафик Загрутдинов

Набранные темпы строительства снижать не будем

Николас Коро
Николас Коро

Полностью уйти в онлайн невозможно

Майя Ломидзе
Майя Ломидзе

Дешевле, лучше и доступнее: подумайте об отдыхе заранее

Александр Школьник
Александр Школьник

Форпост правды и памяти в сердце Москвы

Все мнения
О проекте