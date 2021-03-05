«Надеюсь, это парик»: поклонники раскритиковали новый образ Ани Лорак
Певица Ани Лорак выложила на своей странице в Instagram фото в новом образе после премьеры нового клипа на песню «Наполовину». Многие поклонники не оценили кардинальную смену имиджа звезды.
На снимке Лорак предстала с необычно короткими волосами, что удивило многих поклонников ведь обычно звезда ходить с роскошными длинными волосами.
«Я надеюсь, это парик, а не реальная стрижка»; «Стрижка под горшок»;«Не нравится прическа. Каролина, Вам совсем не подходит»; «Очень нравится все, кроме прически» — прокомментировали поклонники.
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