Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Певица Ани Лорак поделилась с поклонниками секретами хорошей фигуры
Фото: instagram.com/anilorak

Певица Ани Лорак поделилась с поклонниками секретами хорошей фигуры

Никита Абрамов

Звезды

Певица Ани Лорак решила поделиться с поклонниками секретами и методами, благодаря которым она поддерживает свое тело в форме.

— Сегодня расскажу вам о своих базовых ритуалах для поддержания тела в хорошей форме. Каждое утро я начинаю с простой тренировки, — написала певица в своем микроблоге.

В тренировку Лорак входят: разминка, приседания, упражнения для пресса, прыжки и отжимания от пола. Также певица советует тем, у кого нет времени заниматься полноценно, держать «планку» в разных положениях, что будет занимать не больше пяти минут в день.

— После тренировки — контрастный душ, — отметила певица в своем Instagram-аккаунте.

Также артистка советует завтракать легкими продуктами, такими как овсянка на воде или яичница, с чаем.

Читайте также: «Шикарная!»: Ани Лорак в вечернем платье восхитила поклонников

Спортидеальная фигураАни Лорак
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Чем опасен для европейцев Генерал Мороз

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Долголетие и молитва: 117-летняя монахиня победила ковид

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Не хотите, чтобы пили дети, — не пейте сами

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Оливье, Люцифер и Малина: как имя определяет судьбу

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Ни ураганы, ни холод, ни жара Москве не страшны

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Большая катастрофа вместо маленькой войны

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Милосердие и морозы

Все мнения
О проекте