Певица Ани Лорак поделилась с поклонниками секретами хорошей фигуры

Фото: instagram.com/anilorak

Певица Ани Лорак решила поделиться с поклонниками секретами и методами, благодаря которым она поддерживает свое тело в форме.

— Сегодня расскажу вам о своих базовых ритуалах для поддержания тела в хорошей форме. Каждое утро я начинаю с простой тренировки, — написала певица в своем микроблоге.

В тренировку Лорак входят: разминка, приседания, упражнения для пресса, прыжки и отжимания от пола. Также певица советует тем, у кого нет времени заниматься полноценно, держать «планку» в разных положениях, что будет занимать не больше пяти минут в день.

— После тренировки — контрастный душ, — отметила певица в своем Instagram-аккаунте.

Также артистка советует завтракать легкими продуктами, такими как овсянка на воде или яичница, с чаем.

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