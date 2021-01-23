«Шикарная!»: Ани Лорак в вечернем платье восхитила поклонников

Ани Лорак опубликовала свежее фото / Фото: instagram.com/anilorak

Певица Ани Лорак на своей странице в социальной сети Instagram разместила снимок в черном вечернем платье в пол с пайетками. Наряд с разрезом от бедра подчеркнул ее формы и позволил показать стройные ноги на шпильках.

— Мода быстротечна, стиль остается с вами на протяжении жизни. Я, например, фанат вечерних платьев, — подписала фото артистка.

Поклонники восхитились красотой Лорак и написали множество комплиментов.

«Шикарная!»; «Восхищаюсь вашей женственностью и красотой»; «Какая вы великолепная»; «Какой изгиб и узкая талия», — оставили комментарии пользователи.

Ранее Ани Лорак опубликовала фото с подросшей дочкой под елкой. Девочка на снимках держит домашнюю пушистую собачку Тошу.

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