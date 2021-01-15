Ани Лорак предстала перед поклонниками в неожиданном образе с новым цветом волос

Фото: Из личного архива Ани Лорак

Певица Ани Лорак удивила подписчиков, выложив в свой Instagram-аккаунт фотографию в новом образе.

На снимке артистка предстала с покрашенными в белый цвет волосами. Для того чтобы подчеркнуть смену имиджа, Лорак надела черные джинсы и худи. Фото она сделала в зеркале салона красоты.

Певица добавила в Stories опрос, желая узнать у подписчиков, что они думают о ее новом образе.

Фото: instagram.com/anilorak/

Однако «обмануть» поклонников у певицы не получилось. Рассмотрев фотографию подробнее, можно заметить неестественное положение волос на голове певицы. Вероятно, таким образом Лорак решила поэкспериментировать с внешностью с помощью парика.

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