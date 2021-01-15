«Все, что было, останется на Мальдивах»: Бузова намекнула на фиктивность брака с Давой

Фото: instagram.com/buzova86

Телеведущая, певица и блогер Ольга Бузова намекнула, что их свадьба с Давидом Манукяном останется в ее памяти лишь приятным воспоминанием об отдыхе на Мальдивах.

Новогодние праздники певица провела на острове вместе со своим возлюбленным, известным в Сети как Дава. Во время отдыха звездная пара решила сыграть свадьбу на берегу моря. Они устроили романтический вечер, пригласили священника и надели свадебные наряды.

Однако о подробностях свадебной церемонии певица умолчала. Если брак не зарегистрирован в России, то свадьба на Мальдивах не имеет юридической силы, отмечали подписчики.

Теорию поклонников подтвердил новый пост Бузовой в ее Instagram-аккаунте.

— Долетели! Все, что было на Мальдивах, останется на Мальдивах, — многозначительно написала певица.

Подписчики предположили, что таким образом певица открестилась от шуточной свадьбы с Давой на острове.

«И свадьба тоже?»; «Видимо, включая вашу свадьбу. Хотелось бы пожелать вам все-таки свадьбы настоящей»; «Расходимся, про свадьбу ничего не скажут», — написали фанаты в комментариях.

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