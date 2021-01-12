«Идея фикс»: эксперт по анорексии призвал близких Бузовой проявить бдительность

Фото: instagram.com/buzova86

Близкие певицы и телеведущей Ольги Бузовой должны проявить бдительность, если заметят в ее поведении признаки нервной анорексии. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» заявил кандидат медицинских наук, специалист по лечению больных нервной анорексией и нервной булимией, доцент кафедры психиатрии и медицинской психологии РУДН Андрей Брюхин.

Ранее Бузова опубликовала в Instagram свое фото с комментарием, что ей необходимо худеть. Подписчики при этом раскритиковали девушку, заявив о ее чрезмерной худобе и неверной самооценке.

Брюхин объяснил, слово «анорексия» означает отсутствие аппетита. Она бывает при воспалительном процессе, онкологии и многих других заболеваниях. По словам Брюхина, нервная анорексия — это патологическое недовольство своей внешностью.

— Я не могу говорить непосредственно о госпоже Бузовой. В отношении людей, которые заболели нервной анорексией, важным признаком в их поведении являются разговоры о мнимой собственной полноте и желание снизить вес, «привести в порядок фигуру». Такие люди не могут правильно оценить ситуацию. Их мозг дает искаженную картинку собственной фигуры. Когда больной нервной анорексией говорят: «Вы очень худая!», она полагает, что ей завидуют и отговаривают «стать еще красивее». Такая женщина смотрит на себя в зеркало, придумывает несуществующий лишний вес и складки жира, которых нет, — сообщил психиатр.

Изначальные мотивы у тех, кто становится болен нервной анорексией, вполне нормальны, заметил специалист. Они «все хотят быть красивыми и стройными». Доцент кафедры психиатрии заметил, что от некоторых людей худобы требуют их работодатели, тренеры, продюсеры, концертные директора. Иногда это требование идет от близкого человека или поклонников.

В результате подобных ожиданий извне человек постоянно стремится к совершенствованию своей внешности, сказал собеседник «ВМ». Идея быть стройной, по мнению доктора, сама по себе нормальна. Но у некоторых она становится навязчивой, превращается в идею фикс и затмевает все остальное в жизни — именно в этот момент человек становится болен.

— Худоба — еще не проявление нервной анорексии. Но длительная худение с последующим расстройством здоровья, нарушением работы внутренних органов, сбоем гормональной системы, несомненно, уже болезнь. Признаком нервной анорексии является также нарушенный в результате истощения обмен веществ, обвисающая кожа, выпадение волос и ломающиеся ногти, — сказал специалист.

Врач обратил внимание на то, что больная нервной анорексией отказывается от еды — как планового приема пищи во время завтрака, обеда и ужина, так и от случайных перекусов. Если такой человек ест, то ест крайне мало и принимает пищу с неохотой, выказывает при этом озабоченность и недовольство.

По словам Брюхина, разговоры больные нервной анорексией ведут исключительно о своем теле — весе, стройности и здоровье. Они говорят, что рады переменам, довольны собой, хвастают, что могут надеть одежду малых размеров. Остальные темы их не интересуют.

— Не знаю, имеют ли перечисленные симптомы место в поведении Ольги Бузовой. Возможно, надо обеспокоиться ее близкому окружению, если у них есть основания думать, что в данном случае есть проблема, — сказал эксперт.

Врач резюмировал, что лечением анорексии занимаются психологи. Это проблемы личности, проблемы настроения и самооценки. Если болезнь запущена, имеются проблемы с функционированием органов и серьезные психические отклонения, работать с пациентом должен психиатр.

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