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«Видимо, фильтр забыла включить»: хейтеры посоветовали Бузовой улучшить свою форму
Фото: instagram.com/buzova86

«Видимо, фильтр забыла включить»: хейтеры посоветовали Бузовой улучшить свою форму

Анастасия Волоснова

Звезды

Телеведущая, певица и блогер Ольга Бузова выложила в свой Instagram-аккаунт фотографию в бикини во время отпуска на Мальдивах. Подписчики нашли изъяны в фигуре артистки и раскритиковали ее в комментариях.

Известно, что Бузова улетела отдыхать на Мальдивы со своим возлюбленным блогером Давой Манукяном. Звезда регулярно публикует в своих социальных сетях пляжные фото и видео.

На новом снимке певица стоит в разноцветном бикини на фоне моря, повернувшись спиной к камере.

— С восьми утра просыпалась, чтобы не пропустить ни минуты последних дней отдыха… Но всю ночь и целое утро лил дождь. В итоге встали в 11 — по классике. Идем есть пиццу и спагетти. Похудею в Москве, — написала Бузова под снимком.

После публикации фото девушка получила от хейтеров большое количество негативных комментариев по поводу ее внешнего вида. По мнению подписчиков, Бузова значительно потеряла в весе, а ее формы перестали быть достаточно подтянутыми.

«Выглядит как жертва концлагеря»; «Чему там худеть — там подтягивать надо, повисшая вся»; «Что с вашими ягодицами? Все обвисли»; «Похудела-то да, а локти как висят, кожа... Белка не хватает этому организму»; «Видимо, фильтр забыла включить»; «Денег же много. Можно и в зал ходить, чтоб хорошо выглядеть»; «Оль, поправляйся, мода на такую худобу закончилась давно», — написали в комментариях придирчивые фанаты.

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подписчикиОльга Бузоваидеальная фигура
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