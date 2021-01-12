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«Штамп в паспорте никто не отменял»: Роза Сябитова назвала свадьбу Бузовой и Манукяна незаконной
Фото: youtube.com / ЭМПАТИЯ МАНУЧИ

«Штамп в паспорте никто не отменял»: Роза Сябитова назвала свадьбу Бузовой и Манукяна незаконной

Анастасия Волоснова

Звезды

Российская телеведущая и сваха Роза Сябитова назвала брак Ольги Бузовой и Давида Манукяна недействительным.

Недавно певица и рэпер устроили свадебную церемонию во время отдыха на Мальдивах спустя 17 месяцев отношений. Звездная пара пригласила священника, Бузова надела белое платье, а ее возлюбленный облачился в светлый костюм.

Тем не менее Сябитова отметила, что, несмотря на изысканное торжество, брак пары не был зарегистрирован в ЗАГСе. Без штампа в паспорте звездный брак можно считать фиктивным, пояснила Сябитова.

— Ситуация из разряда «сахар сладкий, соль соленая, а зимой идет снег». Семья должна признаваться государством юридически, и штамп в паспорте никто не отменял. Считать свадьбу, которая юридически незаконна в России, законной — это нелепо, — приводит слова Сябитовой iReactor.

Вернувшись на родину, пара должна будет провести вторую церемонию, соблюдая установленные российским законом порядки, добавила Сябитова. По ее мнению, на данный момент свадьба Бузовой — лишь игра на публику.

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Ольга БузоваРоза Сябитовасвадьба
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