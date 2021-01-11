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«Наложниц у него много!»: Сябитова назвала «зарабатыванием бабок» совместный отдых Тимати и Решетовой
По мнению телеведущей, никаких серьезных отношений между Тимати и Решетовой не было / Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova

«Наложниц у него много!»: Сябитова назвала «зарабатыванием бабок» совместный отдых Тимати и Решетовой

Олег Сыров

Звезды

Сваха и телеведущая Роза Сябитова назвала обсуждение в аккаунтах Тимати и Решетниковой их совместного отдыха в Дубае «зарабатыванием бабок» и «началом конца популярности».

— Тимур Юнусов, а именно так зовут Тимати, из еврейско-татарской семьи. И у евреев, и у татар обычно крепкие семьи. Мужчину воспитывают так, чтобы он ценил мать и жену. Но Тимати не женился на этой девушке. Они просто были какое-то время вместе. Это не семья. У татар принято заключать брак по-настоящему. Между Тимати и девушкой, которая родила ему ребенка, иные отношения. Они сожительствовали, это другое, — заявила Сябитова в беседе с «Вечерней Москвой».

Телеведущая призналась, что не знает, кто такая Анастасия Решетова, с которой отдыхает Тимати, и назвала происходящее «смешной историей». Сябитова добавила, что жена обязательно должна носить фамилию мужа, или, по ее мнению, это — не брак, и отношения между мужчиной и женщиной несерьезные.

По мнению Сябитовой, Тимати как мужчина ведет себя в этой ситуации вполне нормально, он просто гуляет, ведь настоящей жены у певца нет.

Собеседница «Вечерней Москвы» добавила, что минувший, 2020 год был тяжелым, особенно для тех, кто работает с людьми. Многие артисты, чтобы выжить и сохранить популярность, по словам Сябитовой, «ловили хайп любой ценой, монетизировали популярность», не думая о репутации.

— Одним из ходовых приемов стало вынесение личной жизни напоказ. На днях Ольга Бузова и ее друг «замутили» гавайскую свадьбу на Мальдивах. На основании чего их отношения можно назвать браком? Давайте так: мухи отдельно, котлеты отдельно. Можно съездить повеселиться и в Лас-Вегас, выложить фото, но это не означает создание брака, — заявила Сябитова.

Сваха назвала происходящее обычной попыткой пиара и «зарабатыванием бабок». Она также назвала подобные уловки «началом конца» и сравнила популярность с коронавирусом: внезапное возникновение, плато, во время которого происходит привыкание к происходящему, и неожиданный обрыв.

— У всего есть конец. Просто «быть блогером» уже не прокатывает. Наступивший 2021-й будет еще тяжелее. Когда пришла популярность, надо думать о своем будущем. Рестораны должны работать не потому, что у тебя есть имя, а потому, что ты что-то понимаешь в ресторанном бизнесе, — сказала Сябитова.

Популярная сваха выразила надежду на то, что у Тимати «все будет в шоколаде». Она добавила, что «абы кому» певец свою фамилию не даст, а красивых наложниц у него было и будет много.

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Роза СябитоваТиматиАнастасия Решетова
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