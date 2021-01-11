«Он прятался от меня»: Тимати высмеял Крида за розовую кофточку и венок

Фото: instagram.com/timatiofficial

Новогодние праздники рэпер Тимати провел в Дубае. Помимо него, в Эмиратах отдыхали многие звезды российского шоу-бизнеса, в том числе и его коллеги по цеху.

Одним из таковых оказался Егор Крид. Исполнитель, отдыхая в Дубае, опубликовал в своем блоге фотографию из «Сада чудес», которую раскритиковал Тимати. На снимке Егор сидит на корточках с цветочным венком на голове и в розовой кофточке.

Тимати решил пошутить над нестандартным образом Крида. Он посвятил этой теме несколько публикаций в Stories в своем Instagram-аккаунте. Музыканты встретились в одном из местных ресторанов.

— Он прятался от меня. Думал, что я не узнаю его по маникюру, венку и розовой кофточке, — пошутил Тимати.

Фото: instagram.com/timatiofficial

Кстати, певец Егор Крид и звезда TikTok Валя Karna.val, которых поклонники давно подозревают в нежных отношениях, одновременно разместили снимки из «Сада чудес» в Дубае.

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