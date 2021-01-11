«Они в одном парке»: поклонники нашли подтверждение роману Крида и Вали Karna.val

Фото: instagram.com/egorkreed

Певец Егор Крид и звезда TikTok Валя Karna.val, которых поклонники давно подозревают в нежных отношениях, одновременно разместили снимки из «Сада чудес» в Дубае.

Этот факт не остался незамеченными фолловерами. Несмотря на то, что звезды позируют поодиночке, фанаты распознали, что парочка вместе.

«Они в одном парке с Валей!»; «Ну теперь я 100% знаю, что он с Карнавал»; «Джинсовка Крида!» — прокомментировали фотографии подписчики.

Ранее 19-летняя Валя Karna.val подтвердила, что действительно встречается с рэпером Егором Кридом. При этом сам 26-летний рэпер до сих пор хранит молчание. По данным СМИ, роман Крида и Вали Karna.val длится с лета прошлого года.

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