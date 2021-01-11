Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Ты делаешь меня лучше»: Муцениеце трогательно поздравила сына с днем рождения
Фото: youtube.com / Ксения Собчак

«Ты делаешь меня лучше»: Муцениеце трогательно поздравила сына с днем рождения

Анастасия Колоскова

Звезды

Сыну Агаты Муцениеце и Павла Прилучного Тимофею исполнилось восемь лет. Этому событию звездная мама мальчика посвятила пост в Instagram.

— Мой самый нежный, самый первый, самый сложный! Ты — моя проверка на честность и человечность! В этот день 8 лет назад я научилась любить и перестала быть эгоисткой! Ты делаешь меня лучше каждый день, спасибо, что появился на свет! — написала актриса, пожелав имениннику счастья, улыбок и исполнения желаний.

Подписчики присоединилась к поздравлениям, отметив, что слова Муцениеце не оставили их равнодушными.

«Я аж прослезилась, читая!»; «До слез, Агата, какие слова»; «У меня слезы из глаз. Очень красиво сказано!» — написали фолловеры.

Читайте также: «Мы не вместе»: Решетова развеяла слухи о воссоединении с Тимати

сындень рожденияАгата Муцениеце
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Евгений Стружак
Евгений Стружак

Когда доброты недостаточно

Виктория Филатова
Виктория Филатова

Скажи спасибо в День «спасибо»

Владимир Платонов
Владимир Платонов

День возрождения парламента

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Хамы — люди, слабые духом

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Демократии больше нет: чем опасен вашингтонский майдан

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Улыбайтесь! Это всех раздражает

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Новогодний мистицизм: что расскажет о вас ваша елка

Все мнения
О проекте