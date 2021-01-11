«Ты делаешь меня лучше»: Муцениеце трогательно поздравила сына с днем рождения

Фото: youtube.com / Ксения Собчак

Сыну Агаты Муцениеце и Павла Прилучного Тимофею исполнилось восемь лет. Этому событию звездная мама мальчика посвятила пост в Instagram.

— Мой самый нежный, самый первый, самый сложный! Ты — моя проверка на честность и человечность! В этот день 8 лет назад я научилась любить и перестала быть эгоисткой! Ты делаешь меня лучше каждый день, спасибо, что появился на свет! — написала актриса, пожелав имениннику счастья, улыбок и исполнения желаний.

Подписчики присоединилась к поздравлениям, отметив, что слова Муцениеце не оставили их равнодушными.

«Я аж прослезилась, читая!»; «До слез, Агата, какие слова»; «У меня слезы из глаз. Очень красиво сказано!» — написали фолловеры.

Читайте также: «Мы не вместе»: Решетова развеяла слухи о воссоединении с Тимати