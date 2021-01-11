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«Мы не вместе»: Решетова развеяла слухи о воссоединении с Тимати
Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova

«Мы не вместе»: Решетова развеяла слухи о воссоединении с Тимати

Анастасия Колоскова

Звезды

Модель Анастасия Решетова развеяла слухи о воссоединении с рэпером Тимати, которые появились после информации о совместном отдыхе в Дубае бывших возлюбленных.

— Самый популярный вопрос на данный момент: «Вы снова вместе?» Нет, не вместе, — написала модель в своем Instagram-аккаунте.

Она пояснила, что поддерживает близкие отношения с экс-возлюбленным в том числе из-за ребенка, подчеркнув, что на них, как на родителях, лежит ответственность за психическое здоровье сына.

«Важно оставаться людьми в любой ситуации»; «Хорошие отношения между бывшими супругами говорят об их высоком духовном и интеллектуальном развитии»; «Ратмиру повезло с генами», — поддержали Решетову в комментариях фолловеры.

Ранее сообщалось, что Тимати и Джиган опубликовали одинаковое фото с детьми на отдыхе.

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расставаниеТиматиАнастасия Решетова
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