«Один как ветер»: Билан рассказал о своем отдыхе на Мальдивах

Фото: instagram.com/bilanofficial

Певец Дима Билан поделился с подписчиками фотографией, на которой он позирует на фоне белых мальдивских песков и океана, и признался в том, что наслаждается на острове одиночеством.

— Я один. Я как ветер. И я не могу сказать, что этот статус мне не по душе — особенно сейчас, здесь, после всех активностей и постоянного нахождения в толпе! — подписал снимок певец на своей странице в социальной сети Instagram.

Как заметил Билан, отдых на Мальдивах, где также проводят новогодние каникулы многие представители российского шоу-бизнеса, располагает к уединению.

«Даже самому общительному требуется отдых, поэтому очень вас понимаем, устали! И то, что отдых вам на пользу, тоже замечаем, наслаждайтесь»; «Отдыхайте в свое удовольствие. Вы удивительный человек»; «Мечтатель наш, выдыхайте и набирайтесь сил и вдохновения», — поддержали звезду подписчики.

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