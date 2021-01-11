«С мужем...»: Лиза Арзамасова поделилась с подписчиками эмоциями от брака

Фото: youtube.com

Звезда сериала «Папины дочки» Лиза Арзамасова поделилась счастливыми эмоциями от замужества. Совместную фотографию с супругом Ильей Авербухом актриса опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

— С мужем... Слово-то какое новое, приятное, — подписала Арзамасова снимок, на котором нежно прильнула к любимому, закрыв глаза.

Супруг актрисы сделал репост этой публикации в своем аккаунте.

Обе публикации вызвали шквал одобрительных комментариев у подписчиков, которые порадовались за пару и пожелали ей счастья.

«Два наидобрейших человечка вместе. Это ли не чудо»; «Лиза, Илья, вы светитесь счастьем. Хочется долго любоваться вами. Вы очень гармоничная пара!»; «Илья, как же вы меня тронули вдвоем!» — написали фолловеры звезд.

Ранее актриса показала снимки с медового месяца с Авербухом в Сочи.

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