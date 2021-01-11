Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«С мужем...»: Лиза Арзамасова поделилась с подписчиками эмоциями от брака
Фото: youtube.com

«С мужем...»: Лиза Арзамасова поделилась с подписчиками эмоциями от брака

Анастасия Колоскова

Звезды

Звезда сериала «Папины дочки» Лиза Арзамасова поделилась счастливыми эмоциями от замужества. Совместную фотографию с супругом Ильей Авербухом актриса опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

— С мужем... Слово-то какое новое, приятное, — подписала Арзамасова снимок, на котором нежно прильнула к любимому, закрыв глаза.

Супруг актрисы сделал репост этой публикации в своем аккаунте.

Обе публикации вызвали шквал одобрительных комментариев у подписчиков, которые порадовались за пару и пожелали ей счастья.

«Два наидобрейших человечка вместе. Это ли не чудо»; «Лиза, Илья, вы светитесь счастьем. Хочется долго любоваться вами. Вы очень гармоничная пара!»; «Илья, как же вы меня тронули вдвоем!» — написали фолловеры звезд.

Ранее актриса показала снимки с медового месяца с Авербухом в Сочи.

Читайте также: «Зачем он вам нужен?»: поклонники раскритиковали Королеву за примирение с Тарзаном

любовьЛиза АрзамасоваИлья Авербух
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Платонов
Владимир Платонов

День возрождения парламента

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Хамы — люди, слабые духом

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Демократии больше нет: чем опасен вашингтонский майдан

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Улыбайтесь! Это всех раздражает

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Новогодний мистицизм: что расскажет о вас ваша елка

Юлия Зименко
Юлия Зименко

Все мы верим в тебя, Дедушка Мороз. И в себя

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Рождество Христово — великая радость

Все мнения
О проекте