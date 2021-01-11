«Зачем он вам нужен?»: поклонники раскритиковали Королеву за примирение с Тарзаном

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Звезда эстрады Наташа Королева опубликовала видео на новую совместную песню с Сергеем Глушко, героями которого стали сами супруги, переживающие непростой период в отношениях после скандала с изменами Тарзана. Подписчики звезды огорчились, что певица так быстро простила обиды мужу.

На видео Королева и Тарзан запечатлены во время отдыха на тропическом острове. Под песню «Гори-гори» они проявляют нежность по отношению к друг другу. На одном из кадров певица плачет в крепких объятиях мужа.

Королева рассказала, что автором песни стал ее друг, который знает все нюансы тяжелого периода в отношениях супругов.

— Мы — оптимисты, поэтому и лейтмотив песни оптимистичный, помогающий вместе идти вперед, согревать друг друга огнем любви, иногда обжигаться, а иногда — исцелять, — написала артистка в Instagram-аккаунте, дав понять, что строит планы на совместное будущее с мужем.

Некоторые поклонники звезды усомнились в искренности раскаяния Тарзана и не оценили великодушный поступок Королевой.

«Зачем он вам нужен? У вас появится достойный!»; «Тарзан изменял, изменяет и будет изменять!»; «Не надо было так быстро его прощать хотя бы, вот он же ничего не понял, мол, все равно все прощает», — написали фолловеры.

Однако нашлись и те, кто порадовался за супругов и пожелал им счастья.

Ранее Тарзан публично сообщил о своей измене. На своей странице в Instagram он опубликовал пост, где признался, что провел ночь с двумя девушками, пока Королевой не было дома. Измена привела к серьезному конфликту, который активно обсуждался в Сети. Позже отношения звезд наладились, а Королева раскрыла секрет сохранения семьи.

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