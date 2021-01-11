«Какой же кайф быть мамой»: невестка Валерии рассказала об эмоциях после родов

Фото: instagram.com/lianashulginaa/

Лиана, супруга сына певицы Валерии Арсения Шульгина, рассказала в Instagram-аккаунте о том, какие чувства наполняют ее в новом статусе матери.

— Какой же кайф быть мамой. Словами не передать, одни эмоции. Все мысли только об одном, — подписала девушка фотографию в разделе Stories.

Фото: instagram.com/lianashulginaa/

Напомним, младший сын певицы Валерии 22-летний Арсений Шульгин и его супруга Лиана в первый день нового года стали родителями. Пара назвала дочь необычным именем Селин.

Ранее сообщалось, что Шульгин через неделю после рождения дочки уехал отдыхать в Сочи один.

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