«Попала в жуткое месиво»: Тодоренко рассказала, как чуть не утонула на отдыхе

Фото: instagram.com/reginatodorenko

Телеведущая Регина Тодоренко, отдыхающая с мужем Владом Топаловым и сыном на Бали, рассказала, как едва не утонула во время занятия серфингом.

Тодоренко в своем микроблоге Instagram призналась, что учится серфить всего лишь несколько недель в году. Так, накануне она попыталась встать на доску, но не справилась с нахлынувшими волнами.

— Я в очередной раз попала в жуткое месиво, когда пришел сет незнакомых мне и необузданных волн. А с моей доской сложно проходить таковые заныривания. Слава богу, в какой-то момент хватило мозгов вернуться в безопасное пространство океана, — написала ведущая.

Она призналась, что этот случай не заставил ее отказаться от желания серфить и преодолевать свои страхи.

«Шутки шутками, но инстинкт самосохранения, так сказать, никто не отменял. И ответственность перед близкими тоже»; «У тебя большая ответственность за сына и мужа — ты им нужна», — призвали Тодоренко к осторожности подписчики.

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