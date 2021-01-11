«Бомбическая футболка»: Бузова похвасталась подарками от подруг

Фото: youtube.com /PEOPLETALK TV

Телеведущая и блогер Ольга Бузова поделилась с подписчиками видеороликом, где распаковывает рождественские подарки от подруг, которые они ей вручили во время встречи на Мальдивах.

Видео появилось в разделе Stories в Instagram певицы, которая улетела на райские острова со своим возлюбленным Давидом Манукяном еще в декабре.

— У меня просто лучшие подруги, — заявила звезда, распаковывая коробочку от известного бренда, в котором находилась кожаная ключница с инициалами Ольги.

Среди подарков оказался также новый парфюм.

— Все знают, какая я поклонница ароматов. Это что-то такое новенькое, еще не слушала. Привезу в Москву, — рассказала певица.

Особенно порадовали звезды парные брендовые футболки черного и серого цвета для него и для нее.

Фото: instagram.com/buzova86/

«Просто бомбическая футболка!», — восхитилась певица.

Также Бузова показала открытки, которые ее подруги подписали от руки.

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