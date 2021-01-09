Собчак высмеяла очередную «свадьбу» Бузовой на Мальдивах

Фото: instagram.com/buzova86

Телеведущая Ксения Собчак в своем Тelegram-канале прокомментировала новость о том, что певица Ольга Бузова и ее избранник блогер Давид Манукян «поженились» на Мальдивах.

В Сети появилась информация о том, что пара на Мальдивах сыграла символическую свадьбу. Брак, который был заключен на островах, не имеет юридической силы в России.

Телеведущая вспомнила, что в таких же церемониях участвовали модель Виктория Лопырева и одна из ярких участниц реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева.

— Да не только Лопырева или Водонаева. Помнится, Оля и сама на Мальдивах уже как-то «женилась», — написала по этому поводу Ксения Собчак.

Ольга Бузова действительно уже проводила такое же мероприятие на Мальдивах с футболистом Дмитрием Тарасовым. Кроме того, пара на самом деле поженилась, однако их брак вскоре завершился.

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