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По предварительным данным, россиян не было на борту потерпевшего крушение в Индонезии самолета
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Сын Валерии оставил жену с новорожденной дочкой и уехал отдыхать в Сочи
Фото: @valeriya / Официальный Instagram-аккаунт Валерии

Сын Валерии оставил жену с новорожденной дочкой и уехал отдыхать в Сочи

Никита Абрамов

Звезды

Младший сын певицы Валерии Арсений Шульгин уехал отдыхать в Сочи через неделю после рождения дочки. Его жена Лиана рассказала о причинах этого поступка.

Оказалось, что на отпуске Арсения настояла его супруга.

— Я была только «за», чтобы муж поехал и покатался на лыжах! Сеня постоянно работает, проводит время только с нами 24/7. Он очень хотел лететь вместе, — приводит слова Лианы ФАН.

Напомним, что девочка, которую назвали Селин, появилась на свет 1 января.

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